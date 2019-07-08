DHA
DIŞ - Zelenski'den Putin'e Kırım
ve Donbass zirvesi çağrısı
Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin
'e Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüşmek üzere bir araya gelme çağrısında bulundu.
Zelenski, Devlet Başkanlığı İdaresi Facebook
sayfasından yayınlanan görüntülü mesajında, Rusya
, ABD, İngiltere
ve Fransa
liderlerine, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde devam eden krizin çözümü için masaya oturma çağrısı yaptı.
Putin'e seslenen Ukraynalı lider, Konuşmamız mı gerekiyor Gerekiyor. Kırım'ın kimin olduğunu, Donbass'ta kimin olmadığını görüşelim. Teklifim şu Ben, siz, ABD Başkanı Donald Trump
, İngiltere Başbakanı Theresa May
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
bir araya gelelim. Yeri mi Aleksandr Lukaşenko
'nun (Belarus
Devlet Başkanı) bizi memnuniyetle Minsk'te kabul edeceğini düşünüyorum dedi.
Zelenski, Donbass krizinin diplomatik yollarla çözümünden yana olduğunu da yineledi.
RUSYA TEKLİFİ DİKKATE ALACAĞIZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov
ise Ukraynalı liderin teklifini gözden geçireceklerini, ancak henüz konuyla ilgili bir değerlendirme yapamaya hazır olmadıklarını söyledi.