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DHA DIŞ- Zelenski Geçit törenine harcanacak parayı askerlere vereceğim

45 dakika önce

Zelenski Geçit törenine harcanacak parayı askerlere vereceğimDeniz Berktay, Kiev, (DHA)- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın 24 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde geleneksel hale gelen askeri geçit törenini iptal edeceğini ve bu parayı askerlere dağıtacağını açıkladı.

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DHA DIŞ- Zelenski Geçit törenine harcanacak parayı askerlere vereceğim
Deniz Berktay, Kiev, (DHA)- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın 24 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde geleneksel hale gelen askeri geçit törenini iptal edeceğini ve bu parayı askerlere dağıtacağını açıkladı.
Ukrayna'da 13 Nisan'da yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan eski komedyen, Cumhurbaşkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, her yıl 24 Ağustos'ta düzenlenen askeri törenlerin pahalıya mal olduğunu ve bu törene harcanacak olan 300 milyon hrivnayı (67,2 milyon TL) bütün silahlı kuvvetler mensuplarına ikramiye olarak dağıtmanın daha uygun olacağını dile getirdi.
24 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'nın iptal edilmeyeceğini, kutlanacağını belirten Zelenski, buna karşılık bu kutlamanın daha farklı biçimlerde yapılacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bu kararını değerlendiren önceki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise bu askeri törenlerin, milli ordunun son bir yılda kat ettiği aşamaları halka gösteren bir etkinlik olmasının yanı sıra, Ukrayna halkının en güvendiği kurum olan ordunun, halkla bütünleşmesi için de bir vesile olduğunu; bu nedenle bu kutlamaları iptal etmenin ileri görüşlü bir icraat olmadığını dile getirdi.
DHA DIŞ- Zelenski Geçit törenine harcanacak parayı askerlere vereceğim
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
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