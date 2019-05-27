Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Zimbabve'de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

DHA DIŞ – Zimbabve'de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

38 dakika önce

– Zimbabve'de yasadışı kazılan altın madeninde patlama meydana geldi.

DHA DIŞ – Zimbabve'de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı, System.String[]
– Zimbabve'de yasadışı kazılan altın madeninde patlama meydana geldi. Patlamada, 8 madenci hayatını kaybederken; 2 madencinin ise ağır yaralı olduğu belirtildi.

Patlama, Zimbabve'nin başkenti Harare'nin kuzeyinde bulunan Mazowe bölgesindeki bir altın madeninde meydana geldi. Yerel medya, madenin yasadışı kazıldığını, meydana gelen patlamada ise 8 madencinin hayatını kaybettiğini; 2 madencinin ağır yaralandığını duyurdu. 

Yerel basın, patlamanın sebebinin 'iletişim eksikliği' olduğunu duyurdu. Madenin başka bir bölümünde yapılan kazıda, madencilerin patlayıcıları iletişim kurmadan ateşledikleri ve patlama sonucunda madenin diğer ucundaki madencilerin hayatını kaybettiği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:01 Kaynak: DHA
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