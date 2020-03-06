Dha ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği ma'arrat misrin'e girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği ma'arrat misrin'e girdi - Son Dakika

Dha ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği ma'arrat misrin'e girdi

6 saat önce

DHA ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği Ma'arrat Misrin'e girdiMustafa KANLI- Eser PAZARBAŞI- Nuri PİR/İDLİB, (DHA) ? Suriye'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin dünkü hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

DHA ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği Ma'arrat Misrin'e girdi

Mustafa KANLI- Eser PAZARBAŞI- Nuri PİR/İDLİB, (DHA) ? Suriye'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin dünkü hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. DHA ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği Ma'arrat Misrin'e girdi.

İdlib kentinde dün rejim güçleri tarafından hava bombardımanı düzenlenmişti. Ma'arrat Misrin kırsalına yönelik hava saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası yaralılar, bölgeye giden sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülmüştü.

Dha ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği ma'arrat misrin'e girdi

Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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