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DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA - Son Dakika

DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA

15.09.2021 10:46

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak. DHA ekibi, Lapseki yakasında yolun tamamlanan bölümünde araçla seyretti ardından da yürüyerek, 318 metre yüksekliğindeki kuleye yaklaşan yolun en uç noktasında, köprüdeki son durumu görüntüledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları incelemek üzere yaptığı son ziyarette, köprünün hizmete açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söylemişti.

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. 5 bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı.

66'NCI TABLİYE BLOKUNUN MONTAJI YAPILDI

1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolu toplam 87 tabliye bloku oluşturacak. 2023 metrelik orta açıklıkta 36 tabliye blokunun, 770'er metre olan kenar açıklıklarda ise Avrupa yakasında 16, Asya yakasında 14 tabliye blokunun montajı tamamlandı. Şu ana kadar toplamda 66 tabliye blokunun montajı bitirilirken, geriye 21 tabliye blokunun montaj işi kaldı. Köprüde, montajı tamamlanan tabliye bloklarının birbirine kaynak çalışmaları da devam ediyor. Araçların geçeceği yolda son olarak asfaltlama çalışmaları yapılacak.

DHA EKİBİ, ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA

DHA ekibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden tabliye montaj çalışmalarını, araçların geçeceği yolun tamamlanan bölümüne çıkarak görüntüledi. Lapseki ilçesinde bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünden araç ile köprüye giriş yapan DHA ekibi, montajı tamamlanan tabliye bloklarına kadar seyretti ardından da montajı yapılan sonuncu tabliye blokunun üzerine kadar yürüyerek, son durumu görüntüledi. Avrupa ve Asya yakalarındaki 770'er metrelik kenar açıklıklarda ve 2023 metrelik orta açıklıkta, yolun kuleler ile bağlantısına artık metreler kaldığı net şekilde görülürken, bu ay sonuna kadar köprüde araç geçiş yolunun tamamlanması planlanıyor.

MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU DA TAMAMLANMAK ÜZERE

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki köprü bağlantı yolları ile gişelerinin yapımı ise devam ediyor.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLECEK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat süresi boyunca birçok kez Çanakkale'ye gelerek, köprüdeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, son ziyaretinde ise 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söyledi.

DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA
DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHA EKİBİ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA - Son Dakika
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