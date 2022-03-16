DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI

16.03.2022 13:49

ekibi tarafından fark edilerek, polise durumun bildirilmesi ile yakalandı.

ekibi tarafından fark edilerek, polise durumun bildirilmesi ile yakalandı. Arslanhan, gözaltına alınırken, Kayra Deniz ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı. Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi'yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı. Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.

KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI

Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu Kayra Deniz'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA EKİBİ GÖRDÜ

Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki Kayra Deniz ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberi takip eden DHA ekibi tarafından fark edildi. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, Kayra Deniz'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.

İLK ARACI ZORLA ALIP KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Konya'da içinde çocuk bulunan aracı gasp edip kaçan Mustafa Arslanhan'ın, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra bir otelin önünde 35 AUG 653 plakalı otomobiline binen Selçuk Çelebi'yi bıçakla tehdit edip, araçtan indirme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Selçuk Çelebi, otomobilin bagajına eşyasını yerleştirdikten sonra aracına bindi. Bu sırada yolun karşısında eline çaldığı malzemelerle birlikte otomobilin yanına gelen Arslanhan, bıçakla tehdit edip Çelebi'yi araçtan indirdi. Ardından soğukkanlı tavırlarıyla çaldığı malzemeleri otomobile yerleştiren Arslanhan, daha sonra otomobili binip hızla araçla uzaklaştı.

DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI
DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI
DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI
DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI
DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI
DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI
DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI

YORUMLAR
500
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı Karla kaplı köyde 4 yaşındaki çocuk hasta için UMKE ekipleri seferber oldu Karla kaplı köyde 4 yaşındaki çocuk hasta için UMKE ekipleri seferber oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:23:02. #1.13#
SON DAKİKA: DHA EKİBİ, İÇİNDEKİ ÇOCUKLA OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement