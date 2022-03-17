DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2) - Son Dakika

DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ
Konya'da dün 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından bu kez içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu çarptığı otomobile binip kaçan ve kısa bir süre yakalanan Mustafa Arslanhan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Aksaray'da oturan Arslanhan'ın olaydan 2 gün önce dedesini ziyaret etmek için Konya'ya geldiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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