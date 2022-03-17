DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2) - Son Dakika
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DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2)

17.03.2022 13:30
DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2)

DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞKonya'da dün 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından bu kez içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu çarptığı otomobile binip kaçan ve kısa bir süre yakalanan Mustafa Arslanhan,...

DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Konya'da  dün 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından bu kez içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu çarptığı  otomobile binip kaçan ve kısa bir süre yakalanan Mustafa Arslanhan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Aksaray'da oturan Arslanhan'ın olaydan 2 gün önce dedesini ziyaret etmek için Konya'ya geldiği öğrenildi.


DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2)
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Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (2) - Son Dakika
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