DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3) - Son Dakika
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DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3)

17.03.2022 16:59
DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3)

TUTUKLANDI Konya'da, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken çarptığı, içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu aracı kaçıran ve haberi takip eden DHA ekibi sayesinde yakalanan Mustafa Arslanhan (23) tutuklandı.

TUTUKLANDI

Konya'da, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken çarptığı, içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu aracı kaçıran ve haberi takip eden DHA ekibi sayesinde yakalanan Mustafa Arslanhan (23) tutuklandı. Arslanhan'ın 'yağma', 'hırsızlık' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildiği öğrenildi.


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Konya, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3) - Son Dakika
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