DHA GÜNDEME GETİRDİ; KADINLARIN SALLA TEHLİKELİ YOLCULUĞU BİTTİ - Son Dakika
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DHA GÜNDEME GETİRDİ; KADINLARIN SALLA TEHLİKELİ YOLCULUĞU BİTTİ

06.10.2022 09:49

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde, yaylada otlayan keçileri sağmak için derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçen kadınlar, DHA'nın haberi sonrası inşa edilen asma köprü ile tehlikeli yolculuktan kurtuldu.

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde, yaylada otlayan keçileri sağmak için derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçen kadınlar, DHA'nın haberi sonrası inşa edilen asma köprü ile tehlikeli yolculuktan kurtuldu.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, arazi yapısı nedeniyle hayvanlarını 17 kilometre uzaklıktaki Zoma Yaylası'nda otlatıyor. Keçilerini sağmak için her gün yaylaya gitmek zorunda kalan kadınların zorlu ve tehlikeli yolculuğu, DHA kameralarına yansıdı. Yolun 12 kilometresini araçlarla Zap Deresi'ni ise derme çatma tahtadan yapılan sallarla geçen kadınların yolculuğu gündeme getirilince yetkililer, harekete geçti.

KADINLARDAN TEŞEKKÜR Hakkari Valiliği, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında bölgeye asma köprü yapmaya karar verdi. Yapımına başlanan köprü, yoğun çalışmalarla kısa sürede tamamlandı, kadınların da tehlikeli yolculuğu sona erdi.

Köprüyü kullanmaya başlayan kadınlar, yetkililere teşekkür etti. Köy sakinlerinden Hasan Haşimi, Kadınlar yaylaya ulaşmak için derme çatma salın üzerinde tehlikeli yolculuk yapmak zorunda kalıyorlardı. Köprünün yapılması ile birlikte bu yolculuk güvenli hale geldi. Başta Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanı'mız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DHA GÜNDEME GETİRDİ; KADINLARIN SALLA TEHLİKELİ YOLCULUĞU BİTTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DHA GÜNDEME GETİRDİ; KADINLARIN SALLA TEHLİKELİ YOLCULUĞU BİTTİ - Son Dakika
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