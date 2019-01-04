Dha İstanbul - 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna "Cinsel İstismara" 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası...

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ, CEZA ALMAKTAN KURTULAMADIHaber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHABaşakşehir'de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Murat Ş.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ, CEZA ALMAKTAN KURTULAMADI



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Başakşehir'de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Murat Ş., olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında suçu işlediğini belirterek, "Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, Çok pişmanım" dedi. Sanık Murat Ş.'yi "Cinsel istismar" suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Başakşehir'de 25 Haziran'da meydana gelen olay şöyle oldu:



Marketten ekmek alarak evine giden B.Y.'yi (14), Murat Ş. (29) takip etti. Murat Ş., evine yaklaştığı sırada B.Y.'ye sıkı şekilde sarıldı ve yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdü. Murat Ş., B.Y.'yi yere yatırmaya çalıştı. Direnen ve bağıran B.Y., bu şekilde kurtulmayı başardı. B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi, Murat Ş. de korkarak olay yerinden kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.



"ÇOK PİŞMANIM"



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Murat Ş. "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Annemi kaybettim. Bu nedenle psikolojik bunalıma girdim. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladım. Olay tarihindede uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçekleştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın söylemesi üzerine sosyal medyadan ve vidolardan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, çok pişmanım. İşim gereği bir çok şehirde çalıştım. Ancak kimseye bir sarkıntılık veya saldırıda bulunmadım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum" dedi.



SANIK 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını da dikkate alarak 15 yaşındaki küçük mağdureye yönelik "Cinsel istismar" suçundan sanık Murat Ş.'yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay'a düşüren mahkeme heyeti, sanık Murat Ş.'nin de tutukluluk halinin de devamına karar verildi.



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-Arşiv görüntüler (2 Temmuz 2018)

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14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi

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