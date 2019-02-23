Dha İstanbul - 4 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - EYÜP'te 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - EYÜP'te 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.



Yangın, Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Otakçılar Mescidi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı. Daha sonra durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri komşularının uyarıyla hemen binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatı kısmına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiyenin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binanın çatısında çıkan yangını söndüren ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatı kısmında hasar meydana geldi. İtfaiyenin çalışmasının ardından bina sakinleri tekrar evlerine girdi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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Olayın meydana geldiği yer



Alev alev yanan binanın çatısı



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Genel ve detaylar

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