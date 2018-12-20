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Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine

11 saat önce

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde biraraya geldi .

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TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde biraraya geldi . Toplantı sonrası basın açıklaması yapıyor. Canlı yayındayız

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:57 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, DHA, İstanbul, Güncel
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