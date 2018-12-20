Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine

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11 saat önce
TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde biraraya geldi .
TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle İstanbul
'da Ulaştırma Bakanlığı
'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde biraraya geldi . Toplantı sonrası basın açıklaması yapıyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL DHA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:57 Kaynak: DHA
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