DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

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20 dakika önce

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR. CANLI YAYINDAYIZ

İstanbul DHA


 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel
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