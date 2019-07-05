DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR. CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul DHA
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