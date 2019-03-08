Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

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Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyorİstanbul DHA.

Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.



Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyor



İstanbul DHA

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