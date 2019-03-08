Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

1 saat önce

Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyorİstanbul DHA.

Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması, System.String[]
Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.

Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyor

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
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