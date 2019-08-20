Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ (1)
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ (1)

7 dakika önce

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli...

DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ (1), System.String[]
ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
--------
-Kaçış fotoğrafları


Didem Ürer, Kandilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum Mansur Yavaş'ın kayyum kararına sessiz kalması dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]