DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ (1)
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ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli...
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaçış fotoğrafları
Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum Mansur Yavaş'ın kayyum kararına sessiz kalması dikkat çekti