Dha İstanbul - AK Parti İstanbul Adaylarını Açıklıyor (1)
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin İstanbul
Belediye başkan adaylarını açıklayacak. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda saat 14.00'da düzenlecek tören için hazırlıklar tamamlandı. Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, spor salonuna geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alınıyor.
Görüntü dökümü
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-Sinan Erdem Spor salonu
-Kalabalığın kapıda beklemesi
-Arama noktaları
-Toplantı salonundan detaylar
-Genel ve detaylar - Meriç
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:44 Kaynak: DHA
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