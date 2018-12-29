Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - AK Parti İstanbul Adaylarını Açıklıyor (1)

Dha İstanbul - AK Parti İstanbul Adaylarını Açıklıyor (1)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Dha İstanbul - AK Parti İstanbul Adaylarını Açıklıyor (1), System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 14.00'da düzenlecek tören için hazırlıklar tamamlandı. Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, spor salonuna geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alınıyor. 

Görüntü dökümü

--------------------------------.

-Sinan Erdem Spor salonu

-Kalabalığın kapıda beklemesi

-Arama noktaları

-Toplantı salonundan detaylar

-Genel ve detaylar - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:44 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu

MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:30:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - AK Parti İstanbul Adaylarını Açıklıyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]