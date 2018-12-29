Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik

Dha İstanbul - AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik

8 dakika önce

AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı.

Dha İstanbul - AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik, System.String[]


AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı. 

Görüntü dökümü

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-Tribündeki gerginlik

-Gerginliği yatıştırmaya çalışanlar

-Kürsüden anons yapılması - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:59 Kaynak: DHA

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