Dha İstanbul - AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik

AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı.





AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı.



Görüntü dökümü



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-Tribündeki gerginlik



-Gerginliği yatıştırmaya çalışanlar



-Kürsüden anons yapılması - Meriç

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