Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Aksaray'da Gece Kulübündeki Silahlı Kişiler Polisi Alarma Geçirdi (2)

Dha İstanbul - Aksaray'da Gece Kulübündeki Silahlı Kişiler Polisi Alarma Geçirdi (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAAksaray'da bir gece kulübünde silahlı kişilerin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti.

Dha İstanbul - Aksaray'da Gece Kulübündeki Silahlı Kişiler Polisi Alarma Geçirdi (2), System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Aksaray'da bir gece kulübünde silahlı kişilerin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti.

Aksaray Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde sabah saatlerinde silahlı kişilerin tartışma çıkarıp ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlarını çeken polisler gece kulübü çevresindeki sokaklarda önlem aldı. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Polisin silahlı olduğu belirtilen diğer kişiyle ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Gözaltına alınan kişi

-Polisin önlemi

-Özel harekat polisi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:03 Kaynak: DHA

DHA, Polis, İstanbul, 3. Sayfa
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