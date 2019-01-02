Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Aktüel Görüntüyle) Beyoğlu'nda Otelde Yangın (3)

Dha İstanbul - (Aktüel Görüntüyle) Beyoğlu'nda Otelde Yangın (3)

12 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Tansu Edip GÖKBUDAK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHABEYOĞLU'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Dha İstanbul - (Aktüel Görüntüyle) Beyoğlu'nda Otelde Yangın (3), System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Tansu Edip GÖKBUDAK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

BEYOĞLU'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan 7 katlı otelin -2. katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. SPA merkezinden çıkan duman üzerine otel personeli ve müşteriler dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangına müdahale etmek isteyen otel personeli Abdullah Yıldız dumandan etkilendi.

Yere düşerek başını çarpan Yıldız, itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otelden çıkan turistlerden genel ve detaylar

Otelden genel ve detay

Otel çalışanlarıyla röportaj

Otelden çıkarılan Abdullah Yıldız'ın ambulansa bindirilmesi

Ambulanstan detay görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Beyoğlu, DHA, Güncel
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