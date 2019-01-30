Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Ret

Dha İstanbul - Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Ret

1 saat önce

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.

Dha İstanbul - Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Ret, System.String[]
Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:22 Kaynak: DHA

DHA, Berkay Şahin, İstanbul, Arda Turan, Güncel
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