Dha İstanbul - Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Ret

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.



İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

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