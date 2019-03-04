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Dha İstanbul - Arnavutköy'deki Silahlı Çatışmayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Silahlı çatışmanın hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHAArnavutköy'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Dha İstanbul - Arnavutköy'deki Silahlı Çatışmayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Silahlı çatışmanın hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Olayın hemen sonrasında yaşananlara ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden Hasan Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi. 

AĞABEYLER İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.  

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan  Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra konuyu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışmaları sürüyor. 

OLAY SONRASI KAMERADA

Bu arada çatışmanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde vurulanlar yerde yatarken çevredekiler panik içinde ambulans çağrılmasını istiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çatışmanın hemen sonrasında yaşananlar

Ölenlerin fotoğrafları

Sırasıyla

-Hasan Yıldız

-Şahin (soldaki)  Yıldız, Fırat  Yıldız

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinden görüntü

-Çok sayıda boş kovan

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

Arnavutköy, İstanbul, Güncel
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