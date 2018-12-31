Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)

Dha İstanbul - Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)

1 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAAtatürk'e hakaret davasında karar çıktı.

Dha İstanbul - Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1), System.String[]
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Atatürk'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün  hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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-ARŞİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:46 Kaynak: DHA

DHA, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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