Dha İstanbul - Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)
1 saat önce
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAAtatürk'e hakaret davasında karar çıktı.
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Atatürk
'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar
'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:46 Kaynak: DHA
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