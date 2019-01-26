Dha İstanbul - Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
34 dakika önce
İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirdiAtatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.
İstanbul
DHA Atatürk Havalimanı
'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirdi
Atatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.
Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis
tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yolcununun güvenlik kamerası görüntüleri
-Valizdeki inceleme
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:24 Kaynak: DHA
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