Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Dha İstanbul - Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

34 dakika önce

İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirdiAtatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.

Dha İstanbul - Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirdi

Atatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı. 

Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yolcununun güvenlik kamerası görüntüleri

-Valizdeki inceleme

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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