Dha İstanbul - Atilla Taş'a Tahliye Kararı (1)
1 saat önce
Özden ATİK - İstanbul DHAŞarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Özden ATİK - İstanbul DHA
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Taş'ın arşiv görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:42 Kaynak: DHA
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