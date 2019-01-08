Dha İstanbul - Avcılar'da Hurdalık Yangını (1)
15 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHAAvcılar'da bir hurdalıkta yangın çıktı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
Avcılar'da bir hurdalıkta yangın çıktı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:27 Kaynak: DHA
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