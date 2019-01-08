Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Avcılar'da Hurdalık Yangını (1)

Dha İstanbul - Avcılar'da Hurdalık Yangını (1)

15 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHAAvcılar'da bir hurdalıkta yangın çıktı.

Dha İstanbul - Avcılar'da Hurdalık Yangını (1), System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Avcılar'da bir hurdalıkta yangın çıktı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Avcılar, DHA, İstanbul, Güncel
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