Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı

Dha İstanbul - Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı

39 dakika önce

Avcılar'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu.

Dha İstanbul - Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı, System.String[]


Avcılar'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu. Kuyumcunun cam temizleme spreyi ile soygunculara karşılık verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı soyulmak istenmişti. Bomba süsü verilmiş paketle içeri giren soygunculara cam temizleme spreyi fırlatarak direnen kuyumcu sahibi Reşit Onur Hazır yaşadığı o anları anlattı. Hazır, "Oturuyorduk. Herhalde beni tek gördüler ama arkada dayım oturuyordu. 'Bu bir soygundur' dedi. Çantasından bir şey çıkardı, vuracağız sizi  dedi. O an ben şaka zannettim. Ciddiye almadım. Biraz duraksadım. O afallayınca elimde bir şey vardı onu fırlattım.  Dışarıdan bize ateş ettiler, ben eğildim. Allah'tan bize gelmedi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuyumcu ile röportaj

-Güvenlik kamera görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:25 Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel
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