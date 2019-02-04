Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -Avcılar'da Şüpheli Ölüm

Dha İstanbul -Avcılar'da Şüpheli Ölüm

52 dakika önce

Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu.

Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken boğazında izler bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak'taki 54 numaralı binada meydana geldi. Babası, Gülseren Ayhan'ı hareketsiz bulunca 112'yi aradı. Sevk edilen 112 ekibi, Ayhan'ın öldüğünü ve boğazında bazı izler olduğunu belirleyince polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, binanın en üst katında bulunan adrese gelerek eşi adli suçtan tutuklu olan ve anne-babası ile oturan kadının evinde araştırma yaptı. Nöbetçi savcıya da bilgi verilirken, olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda temizlik yaptığı öğrenilen ve epilepsi hastası olduğu öne sürülen kadının ölümünün tüm yönleri ile araştırıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 33 Yaşındaki Kadın, Evinde Şüpheli Bir Şekilde Ölü Bulundu Irak'ta, Hacıları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 04:27:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -Avcılar'da Şüpheli Ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]