Dha İstanbul -Avcılar'da Şüpheli Ölüm
52 dakika önce
Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu.
Avcılar
'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken boğazında izler bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gümüşpala
Mahallesi Seyisoğlu Sokak'taki 54 numaralı binada meydana geldi. Babası, Gülseren Ayhan'ı hareketsiz bulunca 112'yi aradı. Sevk edilen 112 ekibi, Ayhan'ın öldüğünü ve boğazında bazı izler olduğunu belirleyince polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, binanın en üst katında bulunan adrese gelerek eşi adli suçtan tutuklu olan ve anne-babası ile oturan kadının evinde araştırma yaptı. Nöbetçi savcıya da bilgi verilirken, olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda temizlik yaptığı öğrenilen ve epilepsi hastası olduğu öne sürülen kadının ölümünün tüm yönleri ile araştırıldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:35 Kaynak: DHA
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