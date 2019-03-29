Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Avm'ye  Bombalı Saldırı Girişimi: 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Dha İstanbul - Avm'ye  Bombalı Saldırı Girişimi: 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

54 dakika önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHABayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 kişinin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Dha İstanbul - Avm'ye  Bombalı Saldırı Girişimi: 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, System.String[]
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 kişinin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.  Aynı sanıklar değişik suçlardan ayrıca 21 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezasına da çarptırıldı. 

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7'si tutuklu 9 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmaya, başka suçtan hükümlü bir sanığa ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı. Duruşmada sanıklar esas hakkındaki savunmasını yaptı. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Can Yenil, Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir ve Hatice Yurdakul, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı sanıklar hakkında "Mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından toplam 21 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası da verdi. Heyet, diğer 7 sanık hakkında ise 1 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarına hükmetti. Bir sanık ise beraat etti. Firari 2 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılarak, yeni bir dava üzerinden yargılanmalarının devamına karar verildi.

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-ARŞİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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