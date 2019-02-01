Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Avrasya Tüneli Bakım-Onarım Çalışması Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Dha İstanbul - Avrasya Tüneli Bakım-Onarım Çalışması Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Dha İstanbul - Avrasya Tüneli Bakım-Onarım Çalışması Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Asya ile Avrupa yakasını boğazın altından birleştiren Avrasya Tüneli, gece yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 00.00 -05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelin girişlerine belediye işçileri tarafından uyarıcılar yerleştirildi. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, daha önceden belirlenen başka güzergahlara yönlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda da, "30 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihinde 00.00 ile 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi, kalite standartları kapmasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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Tünelin trafiğe kapatılması

Uyarıcı dubalardan detay

Sürücüleri başka güzergahlara yönlendirmesi 

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:37 Kaynak: DHA

Asya, DHA, Avrasya Tüneli, Güncel
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