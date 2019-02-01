Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Avrasya Tüneli Ulaşıma Açıldı

Dha İstanbul - Avrasya Tüneli Ulaşıma Açıldı

22 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - GECE saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Dha İstanbul - Avrasya Tüneli Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - GECE saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Gece saat 00.00 ve 05.00 arası bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından ulaşıma kapatılan Avrasya tüneli, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Asya ve Avrupa Yakası'ndan tünelden görüntü

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:03 Kaynak: DHA

DHA, Avrasya Tüneli, Güncel
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