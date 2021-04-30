DHA İSTANBUL -AVUKATLAR KONUŞTU: MEHMET ÖZ'DEN KIZ KARDEŞİNE YENİ SUÇLAMA - Son Dakika

DHA İSTANBUL -AVUKATLAR KONUŞTU: MEHMET ÖZ'DEN KIZ KARDEŞİNE YENİ SUÇLAMA

30.04.2021 10:42
DHA İSTANBUL -AVUKATLAR KONUŞTU: MEHMET ÖZ'DEN KIZ KARDEŞİNE YENİ SUÇLAMA, System.String[]

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, babalarının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini iddia ederek, 'vasiyetnamenin iptali' istemiyle dava ettiği kardeşi Nazlım Suna Öz hakkında savcılığa 2'nci kez suç duyurusunda bulundu.

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, babalarının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini iddia ederek, 'vasiyetnamenin iptali' istemiyle dava ettiği kardeşi Nazlım Suna Öz hakkında savcılığa 2'nci kez suç duyurusunda bulundu. Öz, avukatlarıyla aracılığıyla verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Nazlım Suna Öz ile babasına ait ortak banka hesabındaki formların sahte olduğunu öne sürdü. Dilekçede, Nazlım Suna Öz'ün sahte formları kullanarak, 2019 yılında vefat eden babasının hesabından yüklü miktarda para çektiği iddia edildi.

Kardeşler arasındaki davada yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Mehmet Öz'ün avukatlarından Alperen Atılgan, "Nazlım Suna Öz hakkında savcılığa iki suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan biri 2018 tarihli vasiyetnameye ilişkin diğeri ise İstanbul'da yer alan bir özel bankadaki Mustafa Öz ile Nazlım Suna  Öz arasında ortak olduğu iddia edilen hesaba ilişkindir. 2018 yılındaki vasiyetnamenin, 2003 yılında Mustafa Öz tarafından yazılan vasiyetnameden fotomontaj yöntemiyle yapıştırılmasıyla oluşturulduğunu bilirkişi heyeti tespit etti. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Mustafa Öz ile Nazlım Suna Öz arasındaki ortak hesap olduğu iddia edilen olayda ise, ortak hesap formları tarafımızca bilirkişi heyetlerine inceletildi. Ortak hesaptaki yazı ve imzaların Mustafa Öz'e ait olmadığı bilirkişi heyetlerince ortaya çıkartıldı" dedi.

"NAZLIM SUNA ÖZ, TÜM PARAYI KENDİ HESABINA GEÇİRMİŞTİR"

Avukat Atılgan "Mehmet Öz ve kız kardeşi arasında çeşitli uyuşmazlıklar bulunmaktadır.  Bunlardan biri vasiyetnamenin iptali davası diğeri ise mirasa ilişkin alacak davasıdır. Mehmet Öz'ün hiç bir zaman para, pul ve benzeri kaygıları olmamıştır. Yalnızca babasının 2008 tarinde yazıp, tüm mal varlığını ne şekilde dağıtacağını açıkça belirttiği vasiyetnamedeki son iradesinin yerine getirilmesini istemektedir. Bu sebepten dolayı tüm bu davalar ikame edilmiştir. Nazlım Suna Öz'ün babasının sağlığında ve babası yoğun bakımda yatarken tüm parayı çekerek, kendi hesabına geçirmesinden dolayı dava devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"BENİM MÜVEKKİLİM HİÇ BİR ZAMAN MAL MÜLK KAVGASINDA OLMAMIŞTIR"Avukat Erhan Baki Selek de "Müvekkilim hiç bir zaman para pul mal mülk kavgasında olmamıştır. Tek isteği rahmetli babası Prof. Dr. Mustafa Öz'ün son arzusunun yerine getirilmesidir" dedi.

NE OLMUŞTU?Baba Mustafa Öz, 22 Ocak 2003'te mal varlıklarını mirasçılarına eşit bir şekilde dağıttığı bir vasiyetname hazırladı.12 Ağustos 2008'de yeni bir vasiyetname hazırlayan baba Öz, tüm mal varlığını ABD'de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfı'na bıraktı. Vakfın yönetiminde ise tüm aile fertlerini  eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz'ün bulunmasını istedi.

Prof. Dr. Mustafa Öz 2019 yılının şubat ayında vefat ettiğinde geride mirasçısı olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldı. Vasiyetname mahkemeye taşındı. Mustafa Öz'ün 2008 tarihli vasiyetnamesi, İstanbul 7. Asliye  Hukuk Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunuldu. Nazlım Suna Öz'ün avukatı da daha önce bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sundu.

- İstanbul

Mustafa Öz, İstanbul, Banka, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL -AVUKATLAR KONUŞTU: MEHMET ÖZ'DEN KIZ KARDEŞİNE YENİ SUÇLAMA - Son Dakika


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