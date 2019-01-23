Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

Dha İstanbul - Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHATiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.

Dha İstanbul - Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti, System.String[]
Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.  74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Gruda Arşiv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

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