Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1)
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DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHABağcılar'da 5 katlı binanın ikinci kadında yangın çıktı.

DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Bağcılar'da 5 katlı binanın ikinci kadında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Alevler üst kata da sıçrarken mahallede panik yaşandı. Alevlere itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-Yaşanan panik
-İtfaiyenin müdahalesi


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
DHA, Bağcılar, Güncel
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