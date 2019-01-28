Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Bahçelievler'de Fabrika Yangını

Dha İstanbul - Bahçelievler'de Fabrika Yangını

22 dakika önce

Dha İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE FABRİKA YANGINI (alevli aktüel görüntü)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHABahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı.

Dha İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE FABRİKA YANGINI (alevli aktüel görüntü)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Bahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

FABRİKANIN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu arada fabrikanın yetkililerinden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

Bahçelievler, DHA, İstanbul, Güncel
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