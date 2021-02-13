Son dakika haberleri: Bahçelievler'de kargo aracı kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bahçelievler'de kargo aracı kaza yaptı

Son dakika haberleri: Bahçelievler'de kargo aracı kaza yaptı

13.02.2021 11:58

Gelen son dakika haberlerine göre BAHÇELİEVLER'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen kargo aracı kazaya neden oldu.

BAHÇELİEVLER'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen kargo aracı kazaya neden oldu. Otomobille çarpışan kargo aracı yan yatarken araçta bulunan kargo paketleri başka bir araca aktarıldı.

Kaza saat 10.00'da Bahçelievler Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda bir alışveriş sitesine ait kargo dağıtım aracı sürücüsü, iddiaya göre Atatürk Caddesi ile Barbaros 1 Sokak kesişiminde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada da Barbaros 1 sokaktan kavşağa çıkan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçen kargo aracına hızla çarptı. Kazada kargo aracı yan yatarken hafif yaralanan sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kargo aracının sürücüsü olay yerine gelen ambulans içinde tedavi edildi. Yan yatan aracın içinde bulunan kargo paketleri de kaza yerine getirilen başka bir kargo aracına yüklendi. Yan yatan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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