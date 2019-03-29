Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Bakan Soylu: 325 PKK'lıyı Listelerine Koyanlar Ülkeme Fitne Tohumu Ekiyor

Dha İstanbul - Bakan Soylu: 325 PKK'lıyı Listelerine Koyanlar Ülkeme Fitne Tohumu Ekiyor

37 dakika önce

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar'da partisinin mitingine katıldı.

Dha İstanbul - Bakan Soylu: 325 PKK'lıyı Listelerine Koyanlar Ülkeme Fitne Tohumu Ekiyor, System.String[]
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar'da partisinin mitingine katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, "Türkiye bir tehdit ile karşı karşıyadır. 325 PKK'lıyı listelerine koyanlar ülkeme fitne tohumu ekiyor, bizden hınç almak istiyorlar" dedi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulmasını önleyerek dünyaya mesaj verdiğini de söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Avcılar'daki Ambarlı Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. Başta terör, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Bakan Soylu, Türk halkının bugüne kadar büyük bedeller ödediğini belirtti. Bakan Soylu, "Demek ki dertleri oy değilmiş. Dertleri, Türkiye'yi karıştırmak, huzursuzluğa götürmek. 15 Temmuz'da dertleri yine bitmedi. 1.5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde referandum yaptılar. Kürt devleti kurmak istediler. Ben bu işin içindeyim, bütün iç yüzünü biliyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuş, Güneydoğu'da, hemen sınırımızda bir kamayı saplamış olacaklardı. Erdoğan, dünyaya Türkiye'nin izni olmadan böyle bir oluşumu kurdurmayacağı mesajını verdi" dedi.

Soylu, Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 buçuk yıllık bir süre olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

" CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi 325 PKK'lıyı- HDP'liyi, kendi listelerinden koyuyurlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Görevim yangını söndürmek değildir. İtfaiyeci değilim. Olaylar olduktan sonra kovayla su döken adam değilim. Benim görevim; olaylar olmadan önce vatandaşımız, ülkemiz, milletimiz bir tehdit altındaysa, olay olmadan onu önlemektir. Olduktan sonra değil. Türkiye bir tehdit ile karşı karşıyadır. 325 PKK'lıyı listelerine koyanlar ülkeme fitne tohumu ekiyor. Bizden hınç almak istiyorlar; 'Siz, Doğu ve Güneydoğu'da 94 belediyeyi görevden alırsınız, PKK'ya yardım etmemizi engellersiniz, oradaki insanların dağa gitmelerine engel koymak istersiniz, ha şehirlerinize sızalım da sizden intikam alalım' diye bize meydan okuma yapıyorlar. Ülkemize milletimize meydan okuma yapıyorlar. PKK'ya patlayıcı taşıyanın, uyuşturucu yapıp elde ettiği parayı PKK'ya verenin haraç toplayanın, Apo için ölüm orucu tutanın belediye meclisinde ne işleri var Allah aşkına? Sancaktepe'de polis karakoluna molotof atan İYİ Partili üniversiteden PKK'lı olduğu için atılan, PKK eylemi yaparken yakalanıp hapse atılan bu insanların belediye meclisinde ne işi var? Avcılar'da ne zaman CHP ile HDP kanka oldu da 1 ve 3'üncü sırayı buraya verdiler."

Soylu, son olarak, "Biz Kemal Kılıçdarogğlu'na, Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na ne yaptık da bunlar Murat Karayılan ile dost oldu? Nasıl oldu da biz düşman olduk. Düğmeye basacaklar Türkiye'de bir anda her yeri harekete geçirecekler. 31 Mart'ta zafiyete düşersek. 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler; vali, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. İtibarlarını altüst ederler" diye ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Soylu'nun konuşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:33 Kaynak: DHA

Avcılar, DHA, PKK, Güncel
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