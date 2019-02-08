Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Bakan Soylu, Çöken Binanın Enkazında İncelemelerde Bulundu

Dha İstanbul - Bakan Soylu, Çöken Binanın Enkazında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Dha İstanbul - Bakan Soylu, Çöken Binanın Enkazında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun yetkililerle konuşması ve ayrılması

-1 kişinin daha cesedinin çıkarılması ve ambulans görüntüsü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

Kartal, DHA, Güncel
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