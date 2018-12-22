Dha İstanbul -Bakırköy'de Miting Başladı (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ- İstanbul DHABakırköy Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ- İstanbul
DHA Bakırköy Özgürlük Meydanı
'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor.
Miting için polis ekipleri, Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi'ni trafiğe kapatarak bariyer oluşturdu. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulundu. Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK), Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği
(TTB)'nin katılımıyla düzenlenen mitinge gelenler, üst ve çanta aramaları yapılarak içeriye alındı.
Görüntü Dökümü
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-Arama noktasından görüntüler
-Üst ve çanta aramaları yapılanlar
-TOMA'dan görüntü
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:12 Kaynak: DHA
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