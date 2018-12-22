Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -Bakırköy'de Miting Başladı (1)

Dha İstanbul -Bakırköy'de Miting Başladı (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ- İstanbul DHABakırköy Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor.

Dha İstanbul -Bakırköy'de Miting Başladı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ- İstanbul DHA

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor.

Miting için polis ekipleri, Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi'ni trafiğe kapatarak bariyer oluşturdu. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulundu. Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin katılımıyla düzenlenen mitinge gelenler, üst ve çanta aramaları yapılarak içeriye alındı. 

Görüntü Dökümü

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-Arama noktasından görüntüler

-Üst ve çanta aramaları yapılanlar

-TOMA'dan görüntü 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:12 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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