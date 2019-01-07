Dha İstanbul -Bakırköy'de Villanın Çatısı Yandı; Anaokulunda Korku Yaşandı
1 saat önce
Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı.
Bakırköy
'de bir villanın çatısında yangın çıktı. Villanın bitişiğinde anaokulunun bulunması paniğe neden oldu.
Yangın, Bakırköy Ataköy
Mahallesi 5. sokakta bulunan bir villanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı villanın bitişiğinde anaokulunun olması paniğe neden oldu İtfaiye
ekipleri, dumanların çıktığı noktaya ulaşmak için motorlu testere ve çekiç kullanarak çatının bir bölümünü söktü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü
------------
-Anaokulundan görüntü
-Yangından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-İzleyen vatandaşlar
-Genel ve Detaylar
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: DHA
Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi
Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi