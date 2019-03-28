Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Başakşehir'de İett Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı (1)

Dha İstanbul - Başakşehir'de İett Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı (1)

1 saat önce

Ersan SAN- istanbul DHABaşakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Dha İstanbul - Başakşehir'de İett Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı (1), System.String[]
Ersan SAN- istanbul DHA

Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. 

Başakşehir'de yola aniden çıkan bir kamyonetin neden olduğu öne sürülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Güvenlik kamerası görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:08 Kaynak: DHA

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