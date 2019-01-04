Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Beklenen Kar Yağışı, Beylikdüzü ve Çevresinde Başladı

Dha İstanbul - Beklenen Kar Yağışı, Beylikdüzü ve Çevresinde Başladı

36 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı, sabaha karşı başladı.

Dha İstanbul - Beklenen Kar Yağışı, Beylikdüzü ve Çevresinde Başladı, System.String[]


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı, sabaha karşı başladı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlardan görüntü

Araçlardan görüntü

Kar görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:08 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kar, Güncel
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