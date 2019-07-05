DHA İSTANBUL - BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE ÜZERİNDEN PARA KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL (1)
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, İstanbul
'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti
iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak, "Türkiye
var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.
Enflasyon ile ilgili Albayrak, "Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Finansal saldırıların yapıldığı Ağustos ayı öncesine enflasyonu getirmiş olduk. Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel anlamdaki iyileşmesini sürdürdüğünü görüyoruz. Enflasyon oranının çok düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneye yakınsayacağını söyleyebiliriz. 2019 yıl sonu enflasyon oranının yüzde 15.9 hedefinin altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.
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