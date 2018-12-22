Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Adliyeye Sevkedildi
3 saat önce
Zeki GÜNAL- İstanbul DHA- BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevkedildi.
Zeki GÜNAL- İstanbul
DHA-
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener
, adliyeye sevkedildi.
Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener önceki gün Beşiktaş
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu tamamlanan Yener'in Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yener'in adliyeye sevki
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:03 Kaynak: DHA
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