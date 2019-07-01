DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI - 1
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Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABeşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Beşiktaş sahilde denizi izlerken bir anda dengesini kaybeden kadının imdanına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kadın, ambulans ile hastaneye götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin kurtarma çalışması
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Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)