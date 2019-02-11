Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma Çıktı. İçeride başlayan tartışma dışarıda da bir süre devam etti. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar konuştu. Bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından, silahı ateşleyen saldırgan olay yerinden özel bir otomobille kaçtı. Yaralanan kişi, özel bir araçla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması

-Olay yerine gelen ambulanslar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Gece kulübünün önündeki kalabalık

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

Ortaköy, DHA, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da Çökme Tehlikesi Bulunan Binanın Yıkımına Başlandı 5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu

Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 06:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]