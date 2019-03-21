Dha İstanbul - Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var (1)
1 saat önce
Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.
Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul
DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:14 Kaynak: DHA
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