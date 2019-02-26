Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1)

Dha İstanbul - Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1)

11 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Dha İstanbul - Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1), System.String[]
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor

 

Görüntü Dökümü:

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-Çöken yol

-Evdeki hasar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:58 Kaynak: DHA

DHA, Beykoz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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