Dha İstanbul - Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1)
11 dakika önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.
Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Çöken yol
-Evdeki hasar
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:58 Kaynak: DHA
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