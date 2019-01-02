Dha İstanbul - Beyoğlu'nda Otelde Yangın (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHABeyoğlu Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beyoğlu Tepebaşı
'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kapıda bekleyen müşteriler
- İtfaiye
ekipleri
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:41 Kaynak: DHA
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