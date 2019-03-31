Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'nda

Dha İstanbul - Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'nda

1 saat önce

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Binası'na geldi.

Dha İstanbul - Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'nda, System.String[]
Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Binası'na geldi.

Seçim sonuçlarını bir süre Kavacık'taki ofisinde takip eden Yıldırım, saat 23.00 sıralarında il binasına geldi. Yıldırım'ın burada açıklama yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın gelişi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

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