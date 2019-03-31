Dha İstanbul - Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'nda
1 saat önce
Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Binası'na geldi.
Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Binası'na geldi.
Seçim sonuçlarını bir süre Kavacık'taki ofisinde takip eden Yıldırım, saat 23.00 sıralarında il binasına geldi. Yıldırım'ın burada açıklama yapması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:22 Kaynak: DHA
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