Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Binali Yıldırım Halkalı'da Düzenlenen Nevruz Programına Katıldı

Dha İstanbul - Binali Yıldırım Halkalı'da Düzenlenen Nevruz Programına Katıldı

1 saat önce

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.

31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Yıldırım'ı Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

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