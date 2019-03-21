Dha İstanbul - Binali Yıldırım Halkalı'da Düzenlenen Nevruz Programına Katıldı
1 saat önce
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.
31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Yıldırım'ı Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz karşıladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:20 Kaynak: DHA
İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Bekledi, Gelmeyince Ayrıldı
Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi!